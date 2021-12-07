Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da 'süper yeşil pasaport' dönemi /07 Aralık 2021 00:54

İtalya’da 'süper yeşil pasaport' dönemi

Bir dönem koronavirüsün merkezlerinden biri konumunda olan İtalya'da yeni varyantla birlikye endişelerin de artması sonrası 'süper yeşil pasaport' uygulamasının devreye sokulduğu belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan ve Övgü Pınar imzası taşıyan habere göre İtalya'da bugünden itibaren Covid aşısı olmayanlara birçok mekana girişin yasaklanması anlamına gelen "süper yeşil pasaport" uygulaması başlıyor.

Bugünden itibaren restoran, sinema, tiyatro, konserler, stadyumların da aralarında yer aldığı birçok mekan ve etkinliğe yalnızca süper yeşil pasaport adı verilen belgeye sahip olanlar girebilecek. Bu belgeler, aşı yaptıranlara ya da Covid-19 geçirip iyileşenlere verilecek, test yaptırmak yeterli olmayacak.

Kuralları ihlal edenlere 400-1000 euro arası para cezası verilebilecek.

Süper yeşil pasaport da dahil yeni tedbirler ülke çapında 6 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Ancak salgın verilerinin yüksek olduğu bölgelerde uygulama süresi uzatılabilecek.

Yeni tedbirler arasında, şehir içi toplu taşımada Covid belgesi zorunluluğu getirilmesi de yer alıyor. Metro, otobüs gibi şehir içi ulaşım araçlarında geçerli Covid belgesini, test sonucu negatif olanlar da alabilecek.

15 Aralık'tan itibaren askerler, polisler ve öğretmenler için de aşı zorunluluğu getirilecek. Sağlık personeli için halihazırda mevcut olan aşı şartı, bu sektörde idari görevlerde çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.
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