Kılıdaroğlu'na suikast ihbarı iddiası

temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezisini yarım bırakarak Ankara’ya döndü. Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast olduğu iddiası ortaya atılsa da, emniyet kaynakları ve CHP iddiayı yalanladı.Sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya ulaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temaslarına gün boyu devam etti. Geceyi kentte geçirmesi planlanan Kılıçdaroğlu, Cuma da Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ni ziyaret ettikten sonra Diyarbakır’a geçecekti. Cuma akşam saatlerinde Diyarbakır’da olması planlan Kılıçdaroğlu, ani bir kararla ziyaretini yarıda keserek Ankara’ya döndü.CHP liderinin gezisini keserek Ankara’ya dönmesine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Bir iddiaya göre, polis Kılıçdaroğlu’na yönelik bir suikast planı bilgisine ulaştı. Bu bilgi CHP’lilerle paylaşılınca gezi iptal edildi.VOA Türkçe bu iddiayı Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki emniyet kaynaklarına sordu. Ancak her iki ilin polis kaynakları iddiayı yalanladı.İddiaya bir yalanlama da CHP’den geldi. VOA Türkçe’ye bilgi veren CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi olacağı gerekçesiyle programın iptal edildiği iddiasını yalanladı. CHP, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da daha geniş kapsamlı bir ziyaret yapmak istediğini ve bu nedenle de tek program yapılması öngörülen yarınki ziyaret yerine gelecek hafta için planlama yapılacağı bilgisini paylaştı.Kılıçdaroğlu, kentteki temaslarına tarihi Balıklı Gölü ziyaret ederek başladı. Hz. İbrahim’in doğduğu mağarada dua eden Kılıçdaroğlu daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu, Suruç İlçesi’nde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesinin ardından başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile meydana gelen olaylarda eşi Esvet Şenyaşar ile iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti. Adliye önünde 276 gündür “adalet nöbeti” tutan Emine Şenyaşar'la biraraya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada “Gün gelecek bu devlet Emine Şenyaşar ile de helalleşecek. Önce katillerle hesaplaşacak, sonra da anneden helalliğini alacak" dedi.Yarın Diyarbakır’a gelmesi planlanan Kılıçdaroğlu, bir köyde partisine katılanlara rozet taktıktan sonra STK temsilcileriyle biraraya gelecekti.