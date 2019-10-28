Samanyolu Haber /Dünya / Kobane’den Kürtlere ‘ulusal birlik’ çağrısı /28 Ekim 2019 20:33

Kobane’den Kürtlere ‘ulusal birlik’ çağrısı

Türkiye ile Rusya arasında anlaşmaya varılan mutabakata uyacaklarını açıklayan çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye sınırından 30 km güneye çekiliyor.

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SDG’nin çekilme sürecini yarın tamamlaması gerekirken, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane’den Kürtlere “ulusal birlik” çağrısı geldi.Mazlum Kobane, Twitter hesabından Kürtçe olarak yaptığı paylaşımda “Ulusal birliği sağlama konusunda üzerimize düşen ulusal rolümüzü oynamaya hazırız” dedi.

Kobane şu ifadeleri kullandı:

“Suriye Demokratik Güçleri olarak, Batı Kürdistan'daki bütün Kürt siyasal partilerinin bir araya gelmesini sağlamak ve halkımızın kaderini değiştirecek ulusal birliği sağlama konusunda konusunda, üzerimize düşen ulusal rolümüzü oynamaya hazırız."
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