SDG’nin çekilme sürecini yarın tamamlaması gerekirken, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane’den Kürtlere “ulusal birlik” çağrısı geldi.Mazlum Kobane, Twitter hesabından Kürtçe olarak yaptığı paylaşımda “Ulusal birliği sağlama konusunda üzerimize düşen ulusal rolümüzü oynamaya hazırız” dedi.





Kobane şu ifadeleri kullandı:





“Suriye Demokratik Güçleri olarak, Batı Kürdistan'daki bütün Kürt siyasal partilerinin bir araya gelmesini sağlamak ve halkımızın kaderini değiştirecek ulusal birliği sağlama konusunda konusunda, üzerimize düşen ulusal rolümüzü oynamaya hazırız."