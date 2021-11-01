Samanyolu Haber /Spor / Lille Teknik Direktörü'nden Burak Yılmaz açıklaması /01 Kasım 2021 21:33

Lille Teknik Direktörü'nden Burak Yılmaz açıklaması

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 2 puanla 3. sırada yer alan Ligue 1 ekibi Lille, bu hafta Sevilla deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu son olarak takımının ligde Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçta forma giymişti. Bu mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli forvet 75 dakika sahada kaldı.

6 GOLE KATKIDA BULUNDU

Bu sezon Lille formasıyla 14 maça çıkan Burak, 3 gol atıp 3 de asist yaptı. 
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