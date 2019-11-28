Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki /28 Kasım 2019 20:47

Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sayın Şahin’i bu konuda bir kez daha ispata davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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AKP Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyeden yardım alan vatandaşlara yardımın devamı için AKP'den istifa etmesi tehdidinde bulunduğu iddialarına çok sert cevap geldi.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her ne kadar kamuoyunun bu açıklamalara itibar etmediğini bilsek de, tek bir vatandaşımızın bile aklında soru işareti kalmaması adına basın açıklaması yaptığımızın bir kez daha altını çiziyoruz. İddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olduğu genel bir etik ve ahlak kuralıdır. Yardım almaları için bir partiden istifa ettirilmeye ve başka partilere üye olmaya zorlanan bir kişi dahi bulunmamaktadır. Sayın Şahin’i bu konuda bir kez daha ispata davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Belediye'den yapılan açıklama şöyle:

"AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için vatandaşların AK Parti üyeliğinden istifa edip başka partilere üye olmaları konusunda zorlama yapıldığını iddia etmiş; Büyükşehir Belediyemiz ise bu iddiaları kati dille yalanlayan bir yazılı açıklama yapmıştı. 

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