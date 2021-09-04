Samanyolu Haber /Spor / Milliler Dünya Kupası yolunca Cebelitarık karşısında /04 Eylül 2021 20:13

Milliler Dünya Kupası yolunca Cebelitarık karşısında

2022 Dünya Kupası elemelerinde son olarak Karadağ ile uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalan Türkiye, bu kez Cebelitarık deplasmanında.

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Dünya Kupası yolunda Karadağ karşısında 2 kritik puan kaybeden A Milli Takım, grubun 5. maçında Cebelitarık'a konuk oluyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bugün Cebelitarık'a konuk olacak

Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Cebelitarık: Dayle Coeling, Jack Sergeant, John Annesley, Scott Wiseman, James Bosio, Julian Valarino, Roy Chipolina, Ethan Britto, Kian Ronan, Andre Tjay De Barr, Graeme Torilla

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

2021'deki 11. maç

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.
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