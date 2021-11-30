Pastacılar İzmir'de sokağa çıktı

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Soner Kızılkaya ve Oğulcan Bakiler imzası taşıyan habere göre un, yağ ve şekere son dönemde art arda gelen yüksek zamlar, ana malzemesi bu ürünler olan pastacılık sektörüne ağır darbe vurdu. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası üyeleri Gündoğdu Meydanı’nda toplanarak zamları protesto etti. Katılımcılar “Elemanlarımızı çıkarmaya başladık”, “Elektriğimizi kiramızı nasıl ödeyeceğiz”, “Şeker ihracatını durdurun bize mal verin”, “Stokçuluğa hayır”, “Yurt dışından getirilen buğday sübvanse edilsin”, “Buğday üretimine destek verin” yazılı dövizler taşıdı.





Basın açıklaması yapan Oda Başkanı İhsan Esen, Corona virüsü salgınında kapalı kalan işletmelerin yaraları sarılmadan yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalındığını söyledi. Esen, “Esnafımız fahiş hammadde fiyatları, stokçuluk, hammadde temininde zorlanma, karaborsa ve yükselen giderler karşısında batma seviyelerine gelmiştir. Eylül ayı itibariyle tüm hammaddelerimize düzenli haftalık zamlar gelmeye başlamıştı. Un, yağ, şeker, yumurta, çikolata, şanti, susam, paket ve ambalaj malzemeleri, pasta malzemeleri, baklava yağı unu, endüstriyel yağlarımız başta olmak üzere tüm hammaddelerimiz canımızı yakmaya yetmişti bile” dedi.





“Herkes her şeye zam yaparken bizler bunları tezgahlarımıza yansıtamıyoruz”





Kullandıkları hammaddelerin Eylül ayı ile bugünkü fiyatlarını karşılaştıran Esen, “Bir çuval normal un 180 lirayken 400 lira oldu. Bir teneke ayçiçek yağı 210 lirayken 450 lira oldu. Bir çuval şeker 180 lirayken 310 lira oldu. Bir koli yumurta 17 lirayken 28 lira oldu. Bir kilogram şanti 17 lirayken 35 lira oldu. Bir kilogram susam 18 lirayken 30 lira oldu. Kâğıt, peçete, ambalaj malzemeleri, poşet yüzde 200, ceviz, fıstık, kuruyemişler yüzde 120 zamlandı” diye konuştu.





Bu zamları ürettikleri ürünlere yansıtamadıklarını kaydeden Esen, “Elektrik kiranın üç katı gelirken, su, katı atık bedelleri, SGK, vergi, doğalgaz, mazot, eleman maaşları karşısında zorlanan bu insanlar, bu kadar yüksek fiyatlara hammadde alıp işletmelerini nasıl ayakta tutacak? Ürettiği ürünlere zam yapıp kaç liraya satacak? Vatandaşla karşı karşıya kalan esnaf onlara bunu nasıl anlatacak?” sözlerini kullandı. İzmir’de gevreğe ve boyoza Eylül ayında 50 kuruşluk zam yaptıklarını hatırlatan Esen, yaptıkları zammın 20 günde eridiğine dikkat çekti. Esen, “Bu fiyatlardan aldığımız hammaddelere göre gevrek ve poğaçayı 4 liradan satmamız lazım. Herkes her şeye zam yaparken bizler bunları tezgahlarımıza yansıtamıyoruz. Sermayelerimiz eriyor, zarar ediyoruz” ifadelerini kullandı.





“Sorun buğday yetersizliğiyse yurtdışına buğday ürünleri ihracatı sınırlandırılsın”





Una gelen zamlara karşı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasayı rahatlatıcı hamlelerde bulunmasını isteyen Esen, buğdayda stokçuluk yapılarak un fiyatlarının zamlanmasına yol açıldığını kaydetti. Esen, “Hububat alımları neden özelleştirildi? Neden bazı kişilere lisans verilerek serbest depoculuk sistemi kuruldu? Bu kişilerin çiftçiden aldıkları buğday fiyatları neden denetlenmiyor? Ucuza alarak depolarını dolduran bu kişilerin buğdayı stoklayıp piyasadaki arzı azaltarak fiyatları yükseltmesine kim müsaade ediyor? Eğer sorun buğday yetersizliğiyse yurtdışına buğday ürünleri ihracatı sınırlandırılsın. Eğer yurtdışına bağımlıysak, yurt dışından gelen buğdayı devletimiz Almanya’nın yaptığı gibi sübvanse etsin” dedi.