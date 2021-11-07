Samanyolu Haber /Dünya / Polonya-Belarus sınırında 15 mülteci hayatını kaybetti /07 Kasım 2021 20:53

Polonya-Belarus sınırında 15 mülteci hayatını kaybetti

Polonya’ya geçmelerine izin verilmeyen binlerce mülteci arasında ölümler arttı. Yetersiz beslenme ve hipotermi kaynaklı ölümlerin 15’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.

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Havaların soğuması nedeniyle Polonya’ya geçmelerine izin verilmeyen binlerce mülteci arasında ölümler arttı. Yetersiz beslenme ve hipotermi kaynaklı ölümlerin 15’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Bold'da yer alan habere göre yaklaşık iki aydır aralarında Irak Kürtlerinin de bulunduğu binlerce göçmen Avrupa ülkelerine geçmek için Belarus sınırında yaşam mücadelesi veriyor. Polonya üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen mülteciler arasında havaların soğumasıyla yetersiz beslenme ve hipotermi kaynaklı ölümler artmaya başladı.

AYLARDIR SINIRDA BEKLETİLİYORLAR

Polonya ve Belarus sınırında aylardır mahsur kalan mülteciler, herhangi bir yardım, sığınma veya temel hizmete erişim sağlayamıyor. Mülteciler arasında yetersiz beslenme ve hipotermi kaynaklı ölümler başladı. Geçen ay yetersiz beslenme ve hipotermi nedeniyle iki mülteci yaşamını yitirdi. Şimdi bu sayının 15’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Belarus’un muhalefet lideri Svetlana Tikhanouskaya’nın danışmanı Franak Viacorka, Twitter’dan mültecilerin görüntülerinden bir kesit paylaşarak şu ifadeleri kullandı:“Belarus’ta AB sınırına transfer edilmeyi bekleyen binlerce göçmen var. Düzinelerce insan sınırda mahsur kaldı, dondu ve açlıktan öldü, erkekler, kadınlar ve çocuklar. Bu insan ticareti durdurulmalıdır. Suçun sorumluları hakkında yaptırım uygulanması gerekiyor.”
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