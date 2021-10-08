Saadet liderinden ittifakla ilgili 'değişebilir' mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin seçim ittifakları hakkında sürpriz açıklamalar yaptı. Türk siyasetinde her şeyin değişebileceğine vurgu yapan Karamollaoğlu, “İttifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir” dedi.





Karamollaoğlu AKP ile ilgili, ”Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor.“ ifadelerini kullandı.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi. Erken seçim ihtimaline dair görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.





İşte Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:





“AK Parti bir çıkmazın içinde, ne yapacağını bilemiyor”





Metan’ın Türkiye’deki kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz sorusu cevap veren Saadet Partisi lideri:





"Bir kutuplaşma var, kimseye fayda sağlamıyor hele de siyasette. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak davetçi bir üsluba sahip olmazsak? Bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye kalkarsak niye bize gelsinler ki? Çoğunluk sizde olunca, bir partide. Onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyor. Yani bugün AK Parti mesela. Uzun zamandır iktidarda. Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu ilk seçimlerde yüzde 34, 35’ler civarında oy aldı ama öyle bir denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı mecliste yüzde 10 barajından dolayı. İki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra yalnız bir ara herkese açıldı, gelin Türkiye’yi beraber kalkındıralım diye ancak ne olursa olsun giderek ilk başlarda oyları yükseldiyse de yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı. Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı birden. Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor.“





"Her şey değişebilir"





Metan’ın söylediklerinizden 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi, AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak demesi üzerine, Karamollaoğlu:





“Biz şunu şöyle söyledik ittifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir... Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar.”