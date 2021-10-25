Erdoğan’ın ‘Persona non grata’ talimatını uygulatabileceğini söyleyen AKP’nin ilk Dışişleri Bakanı Yakış, “Bu uygulama diplomatik ilişkilerde, geçmişi itibariyle savaş ilan edilmesinden bir önceki adım” dedi.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) serbest bırakılması kararı almasına rağmen iş insanı Osman Kavala’nın dört yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu olduğuna dikkat çeken 10 ülkenin büyükelçisi veya maslahatgüzarı 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınladı. Büyükelçiler, Türkiye’ye üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin kararları ve imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hatırlattı.





UYGULATIR AMA ZARAR VERİR





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise büyükelçilerin “istenmeyen adam” ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söyledi.









HER ÜLKE HAMLESİNİ YAPAR





‘Persona non grata’ ilanı ile diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerin çıkmaza sürükleneceğini söyleyen Yakış, “Bu uygulama diplomatik ilişkilerde, geçmişi itibariyle savaş ilan edilmesinden bir öncesindeki adım olarak yorumlanmaktadır. Söz konusu diplomatlarca böylesi bir ortak açıklama yapmaları gerekir mi gerekmez mi meselesinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıyız. Çünkü Türkiye bu diplomatlar hakkında böyle bir karar alırsa her ülke kendi karşı hamlesini yapacaktır” dedi.





BİDEN GÖRÜŞMESİ TEHLİKEYE GİRER





Roma’da 30-31 Ekim’de G-20 Zirvesinde gerçekleştirilmesi planlanan Erdoğan- Biden görüşmesini hatırlatan Yakış, “Bu yapılma olasılığı gündemde olan görüşme de tehlikeye girecek. ABD Kongresi’nin her iki kanadında F-35 askeri uçak projesinden Türkiye’den çıkartılması sonrasında zaten var olan Türkiye karşıtlığını pekiştirebilecektir. Dolayısıyla Türkiye, F-16 askeri uçak modernizasyonu gibi taleplerine olumlu yanıt alamayacaktır. Öncesinde böyle bir adım atılması, Erdoğan’ın Biden ile ilişkilerini olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.