Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması: Hareketi bana yaptı /21 Eylül 2021 22:53

Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması: Hareketi bana yaptı

Sergen Yalçın, attığı gol sonrasındaki sevinci gündem olan Balotelli hakkında maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Mario Balotelli'nin attığı gol sonrası kendisine yaptığı hareketle ilgili yaptığı açıklamada Hareketi bana yaptı; geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasında ne kurduysa bilemiyorum!" dedi.

Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklama yapan Sergen Yalçın, "İki maçtır enteresan oyunlar oynuyoruz. Bu tamamen konsantrasyonla ve oyuncuların performansıyla alakalı. Bu oyun, hafife almaya gelecek bir oyun değil. Çok daha konsantre olmamız, çok daha sert durmamız gerekiyor oyunu kazanmak için. Sezon içinde böyle şeyler olur, gelebilir. Bütün sezon maç oynayacağız, bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız." diye konuştu.

"Telafisi olmayan bir müsabaka değil" diyen Sergen Yalçın, "Maç bitmişti, hakemin neden 2 dakika fazla oynattığını sordum. Aslında maçın bitmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin attığı gol sonrası Beşiktaş yedek kulübesine yaptığı hareketle ilgili de konuşan Yalçın şunları söyledi:

"Bana hareket yaptı, pozisyon sarı kartVerdi hakem. Ben ilk defa görüyorum, bir oyuncunun rakip teknik direktöre hareket yaptığına daha önce şahit olmadım. Bir futbolcunun yapmaması gereken bir hareket. Balotelli benim muhatabım değil kendisiyle hiçbir temasım olmadı. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Bilmiyorum geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasında ne kurduysa bilemiyorum. Kendisi adına üzücü, yazık oldu kendisi için. Samimiyetsiz bir hareket."
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