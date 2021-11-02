Samanyolu Haber /Dünya / Taliban yönetimi tamamen yasaklayacağını açıkladı /02 Kasım 2021 22:52

Taliban yönetimi tamamen yasaklayacağını açıkladı

ABD öncülüğündeki NATO askerlerinin ülkeden çekilmesi sonrasında Afganistan'ın büyük çoğunluğunda yönetimi ele alan Taliban hareketinin, yabancı para birimlerinin kullanılmasını tamamen yasaklayacağını açıkladığı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Taliban, Afganistan’da yabancı para birimlerinin kullanılmasını tamamen yasaklayacağını açıkladı. Taliban’ın Ağustos ayında Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından yabancı güçlerin ayrıldığı ülkede ekonomi çöküşün eşiğindeydi. Yabancı desteğin azaldığı Afganistan’da Taliban’ın bu kararının da ekonomideki kötüye gidişi körükleyebileceği tahmin ediliyor.

Taliban’ın bu sürpriz kararı Kabil’in en büyük askeri hastanesine patlayıcılarla düzenlenen saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Hastane kompleksindeki iki ayrı patlamada 50 kişi de yaralanmıştı.

Taliban tarafından gazetecilere yapılan açıklamada ‘‘Ekonomik durum ve ulusal çıkarlar Afganlar’ın tüm ticari işlemlerinde Afgan para birimini kullanmalarını gerektiriyor’’ denildi.

Afganistan’da pazar ve marketlerde ABD doları yaygın olarak kullanılıyordu. Sınır bölgelerdeyse Pakistan gibi komşu ülkelerin para birimleri kullanılıyordu.

Kuraklığın yaşandığı ülke; nakit sıkıntısı, kitlesel açlık ve yeni bir göç kriziyle karşı karşıya kalırken, Taliban yönetimi milyarlarca dolarlık merkez bankası rezervinin serbest bırakılması için baskı yapıyor.

Afganistan milyarlarca dolarlık varlığını yurtdışında ABD Merkez Bankası ve Avrupa’daki diğer merkez bankalarında tutuyordu, ancak bu para Taliban’ın batı destekli Afgan yönetimini devirdiği Ağustos ayından bu yana dondurulmuş durumda.

ABD liderliğindeki güçlerin ve birçok uluslararası bağışçının ayrılması, ülkeyi kamu harcamalarının dörtte üçünü karşılayan kredilerden mahrum bıraktı.

Taliban’ın maliye bakanlığı günlük 400 milyon Afgani (4 milyon 400 bin dolar) vergi geliri olduğunu kaydetti.

Batılı ülkeler Afganistan’da bir insani felaketi önlemek isteseler de Taliban yönetimini resmen tanımayı reddediyorlar.
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