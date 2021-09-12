Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Galatasaray derbisinde tam 4 gol vardı /12 Eylül 2021 22:12

Trabzonspor Galatasaray derbisinde tam 4 gol vardı

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzon'da karşılaşan Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Puanını 10’a yükselten Trabzonspor, averajla haftayı 2. basamakta tamamladı. 8 puana ulaşan Galatasaray ise 5. sırada yer aldı.

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Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev randevu, 2-2’lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmanın açılış golü 20. dakikada geldi. Edgar’ın hatalı pasında araya giren Emre Kılınç, takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Dakikalar 33’ü gösterirken sahneye bir kez daha Emre Kılınç çıktı. Tecrübeli oyuncu, Halil’in çevirdiği topu filelere yolladı.

İlk yarının son bölümüne girilirken Trabzonspor farkı bire indirdi. Bakasetas’ın kafayla çevirdiği topu kontrol eden Cornelius, soyunma odasına girerken durumu 2-1’e getirdi.

Maçın 62. dakikasında skora eşitlik geldi. Hamsik’in attığı çalım ve verdiği pas sonrası topla buluşan Nwakaeme, topu filelerle buluşturmayı başardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve zorlu mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı.

Puanını 10’a yükselten Trabzonspor, averajla haftayı 2. basamakta tamamladı.

8 puana ulaşan Galatasaray ise 5. sırada konumlandı.

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