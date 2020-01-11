TÜBİTAK Kanal İstanbul eleştiren rapor ortaya çıkınca inkar etti

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Kanal İstanbul ÇED raporu hakkındaki, “Kanal İstanbul’un ÇED raporu bilimsel değil. Deniz ve ekosistem zarar görebilir” biçimindeki görüşlerinin ortaya çıkması ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Kanal İstanbul Projesinin yapılıp/yapılmaması hakkında olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilmemiştir” denildi.





TÜBİTAK MAM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Şubat 2018 tarihli Kanal İstanbul Projesi/ÇED başvuru dosyası hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü talebi üzerine TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından görüş bildirildi. Komisyon üyesi diğer kurum ve kuruluşlardan da alınan görüşler sonrası hazırlanan taslak ÇED raporu için de 25 Ekim 2019'da kurumumuzdan yine görüş talep edildi. Bu kapsamda, nihai halini almamış ÇED Raporu, ilgili enstitümüz tarafından incelenmiş olup, Kanal İstanbul Projesinin yapılıp/yapılmaması hakkında olumlu veya olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Bu anlamda, ilgili rapor üzerinden basında yapılan TÜBİTAK, Kanal İstanbul'a karşı şeklindeki haberler tamamıyla çarpıtmadır ve gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.









Taslak ÇED raporunun bazı bölümlerinin yanlı ve yanlış siyasi yorumlara konu edildiği belirtilen açıklamada, "Kurumumuzun görüşü, nihai halini almamış ve askıya çıkmamış ÇED raporu için verilmiştir. Raporda kullanılan yöntemler, yapılan kabuller ve atıflar çerçevesinde ÇED raporunun içeriği değerlendirilmiş ve raporda görülen eksikliklerin giderilmesi amacı ile önerilerde bulunulmuştur. Verilen görüşler, projenin yapımına ilişkin değildir" ifadeleri kullanıldı.



