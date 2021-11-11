"Türkiye, Belarus ve Rusya ile iş birliği içinde"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yaptığı konuşmada Belarus sınırındaki göçmen krizi konusunda Türkiye’ye sert suçlamalar yöneltti. Başbakan Morawiecki, Türkiye’yi Belarus ve Rusya ile tam bir iş birliği içinde eş zamanlı hareket etmekle suçladı.

Bold'da yer alan habere göre Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Belarus sınırına yığılan binlerce göçmen dolayısıyla parlamentoda düzenlenen olağanüstü toplantıda, mülteci kriziyle ilgili sert açıklamalar yaptı. Başbakan Morawiecki, Türkiye’yi Belarus ve Rusya ile iş birliği yapmakla suçladı.





Türkiye’nin İstanbul ve Minsk arasında bir koridor oluşturduğunu ve Belarus’un da Polonya sınırına binlerce mülteciyi göndermesine yardımcı olduğunu öne sürdü.





Mülteci krizinden Belarus’u suçlayan fakat bu krizin arkasında esas olarak Moskova’nın olduğunu dile getiren Morawiecki, Ankara’yı da sert şekilde eleştirdi.





Morawiecki ,”Türkiye’nin hamlelerinin Belarus ve Rusya ile tamamen senkronize (eş zamanlı) olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi rahatsız ediyor ve bundan memnun değiliz” dedi.





Polonya Başbakanı, “Bir ya da iki ay önce Türkiye bizimle yakından çalışmak istiyor gibi görünüyordu. Biz yangını söndürmelerine yardım ettik, Türkiye turizminin tanıtımını yapmalarına yardım ettik. Fakat maalesef bunun tek taraflı bir iyilik olduğunu görüyoruz. Bu hoşumuza gitmiyor ve bu durumu Türk dostlarımıza gösteriyoruz” ifadesini kullandı.





Polonya, Mayıs ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Baykar Makine’den 24 adet TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) almak için sözleşme imzalamıştı.





THY’YE YAPTIRIM GELEBİLİR





Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Belarus’a insan kaçakçılığında aktif olan ülkelerin havayollarını kara listeye alma ve yaptırım uygulama yollarını araştırdıklarını açıklamıştı. EU Observer haber sitesi ise bu kapsamda Türk Hava Yollar (THY) ve FlyDubai’ye uçuş yasağı gelebileceğini bildirmişti.





THY, Salı günü yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamış, 31 Ekim’den itibaren haftalık uçuş sayısını 14’ten 10’a düşürdüğünü belirtmişti.