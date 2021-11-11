Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 197 yeni can kaybı ve günlük 24 bin 898 vaka /11 Kasım 2021 21:53

Türkiye'de 197 yeni can kaybı ve günlük 24 bin 898 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ” dedi.

Türkiye'nin 11 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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