Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 204 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 918 vaka /20 Ağustos 2021 21:40

Türkiye'de 204 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 918 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE!

19 Ağustos Perşembe gününün verilerine göre, 19 bin 320 vaka tespit edilirken, 216 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 20 bine yaklaştı!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin 20 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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