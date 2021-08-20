Türkiye'de 204 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 918 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.





VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE!





19 Ağustos Perşembe gününün verilerine göre, 19 bin 320 vaka tespit edilirken, 216 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 20 bine yaklaştı!





BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 20 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



