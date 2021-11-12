Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 217 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 637 vaka /12 Kasım 2021 21:50

Türkiye'de 217 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 637 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI YİNE ARTTI!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 11 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 24 bin 898 vaka tespit edilirken 197 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 217'ye yükseldi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir” dedi.

Türkiye'nin 12 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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