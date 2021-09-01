Türkiye'nin voleyboldaki yeni rakibi belli oldu

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi; yarı finalde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu. Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.





İlk seti Fransa 25-22 kazanırken; Sırbistan ağırlığını koyduğu ikinci seti 25-21 kazandı ve skoru 1-1 yaptı.





Üçüncü sete 7-0'lık seriyle başlayan Sırbistan, seti de 18 sayı farkla 25-7 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti.





Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, 4. setin son bölümünde farkın azalmasına engel olamasa da seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.





Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.





Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.





Türkiye 2 kez ikinci oldu





Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.





Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.