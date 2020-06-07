Yeni Ailem Dergisi’nin Haziran sayısında neler var?

DR. ALİ DEMİREL





Yeni Ailem Dergisi, “Kur’an bizim yol haritamızdır” manşetiyle yine çok önemli bir konuyu taşımış kapağına. Günümüz nesli, Kur’an’a sımsıkı tutunmakla beraber, onun prensiplerini hayatlarına hayat kılarak Kur’an’ın hakiki manada talebesi olmak durumunda.





Bunun yolu da elbette her şeyden önce onu okuyup öğrenmekten, ayrıca onun esaslarını hayatımıza hayat kılmaktan geçiyor. Dergi, Haziran sayısında bu konu üzerinde duruyor.





Doktor anne, köşesinde yeni doğan bebeklerde görülen sarılık hastalığını yazıyor ve bu hastalığın tedavi yöntemlerini anlatıyor.





M. Ali Şengül Hoca, “Kur’an ve Sünnet bizden nasıl bir hayat yaşamamızı istiyor?” sorusunu akıcı bir dille cevaplandırıyor.





Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay çocuklarımıza sahabeyi sevdirmemiz gerektiği üzerinde duruluyor.





Kapak konusunu kaleme alan Dr. Hüseyin Kara Hoca, “Kur’an’la münasebetimiz nasıl olmalı?” sorusu çerçevesinde Kur’an okumayı herkesin kısa bir süre içinde öğrenebileceğini ifade ediyor.





Abdullah Aymaz Hoca, bu ayki yazısında asrımızın ruh ve beyin mimarı Bediüzzaman Hazretleri’ni bir şiir ile anlatıyor.





Pdg. Dilara Akman, “Çocuklara Kur’an eğitimi ne zaman ve nasıl verilmeli?” gibi çok önemli bir sorunun cevabını veriyor.





Harun Tokak Hoca “İsmail doğmuşum ben!” başlıklı yazısında Hz. İbrahim’in imtihan dolu hayatından bahisler açıyor.





“Kur’an’la vakit geçirmek sevgimizi pekiştirir” diyen Ebru Nida Bilici, bu sayıda da yine örnek bir şahsı yazısına misafir ediyor ve hayatını Kur’an öğretimine vermiş Zehra Boz Hanımefendi’nin tecrübelerini kaleme alıyor.





Psk. Rümeysa Yalçın, “Bana hakaret etmeyin, benim de bir onurum var!” başlıklı yazısında anne-babalardan çocuklarının öz saygısını harap edecek tavır ve sözlerden kaçınmaları gerektiği üzerinde duruyor.





Enes Cansever, bu ayki yazısında zamanımızın en önemli tefsir alimlerinden Prof. Dr. Suat Yıldırım Hoca ile çok istifadeli bir röportaj yapmış. Suat Hocamız, “Kur’an’ın içeriğine vakıf olma yarışmaları yapılmalı” diyerek önemli bir tavsiyede bulunuyor.





“Nurun ilk adresi” yazısıyla İsmet Macit, Allah Resulü’nün şereflendirdiği, ilk vahyin indiği Hira Sultanlığı’ndan bahsediyor.





Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.





Evet, bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır. Biz sadece dergide öne çıkan yazıların konularını kısaca sizinle paylaşmak istedik.

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