Düzce depreminin hasar verdiği bina saısı açıklandı

DW'ningöre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Düzce'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurum, Twitter'den yaptığı açıklamada, 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümün incelendiğini ve 181 yapıda ağır hasar tespit edildiğini açıkladı. Kurum, söz konusu yapıların en kısa sürede yıkılacağını söyledi.Düzce Gölyaka'da 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Marmara, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde hissedilen depremde bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, kalp krizi ve düşme nedeniyle iki kişi yaşamını yitirmişti.AFAD'tan yapılan açıklamada, Düzce'de 37, Zonguldak'ta altı, Bursa'da dört, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da da birer kişi olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığı; ayrıca en büyüğü 4.3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşandığı bildirilmişti.Düzce'de 12 Kasım 1999'da da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 kişi hayatını kaybederken 2 bin 678 kişi de yaralanmıştı.