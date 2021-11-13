Merkel'den Türkiye ile ilgili Libya açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Arzu Çakır imzası taşıyan habere göre Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan Uluslararası Libya Konferansı’nda, Libya’da 24 Aralık’ta yapılması öngörülen seçim takvimine sadık kalınması ve seçimlerin sonuçlarına uyulması için gereken her türlü tedbirin alınması kararlaştırıldı. Konferans sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türkiye ve Rusya’nın paralı askerlerini hızlıca çekmesi gerekiyor” derken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye’nin askerlerin çekilmesi konusunda hala çekinceleri var. Ancak Rusya karşılıklı bir şekilde çekilmeyi kabul ediyor” diye konuştu.





Konferansa eşbaşkanlık eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Geçiş Hükümeti Başkanı Abdülhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi lideri Muhammed Menfi ortak basın toplantısı düzenleyerek, seçim sürecine bağlılıklarını dile getirdi.





İlk sözü alan Macron, öncelikle Libya’da seçimlerin yapılması, ardından da yabancı savaşçıların çekilmesi ve seçim sonuçlarının kabul edilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Seçimlerin güvenlik içinde yapılması için Türkiye ve Rusya’nın da güçlerini çekmesi gerektiğini belirten Macron, yabancı askerlerin bölgenin istikrarını tehdit ettiğini söyledi.





Başkanlı Konseyi lideri Muhammed Menfi de, seçimlerin 24 Aralık’ta yapılması, tüm Libyalılar'ın katılması ve herkesin sonuçları kabul etmesi için konferansın önemli bir destek sağladığını kaydetti.





Başbakan Abdülhamid Dibeybe de, seçim yasasının önergelerle değiştirilmesi ve “cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin birbirine yakın ya da eş zamanlı” yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu koşullarda gidilecek bir seçimin sonuçlarının da herkes tarafından kabul edilmesinin sağlanması, kabul etmeyenlerinse cezalandırılması gerektiğini savundu.





Merkel: “Seçimi herkes kazanamaz”





Almanya Başbakanı Merkel de, Libya halkının kendi durumunu belirlemesine önem verdiklerini belirterek, “Libya’da olanlar bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Libya halkının yeniden kendi durumunu belirlemesine önem veriyoruz. Seçimler belirleyici rol oynuyor. Bir seçimi herkes kazanamaz, yalnızca bir kişi kazanacak. Seçimlerden çıkacak sonucu herkes kabul etmeli” diye konuştu. Merkel, Almanya’nın seçimleri izlemek üzere eğitimli uzman gözlemciler göndereceğini de açıkladı.İtalya Başbakanı Mario Draghi de, “Seçim yasası herkesin ortak kararıyla ortaya çıkmalı ve nihayet 24 Aralık’ta seçimler yapılmalı” dedi. Draghi, Libya’nın yeniden ayağa kalkabilmesi için Merkez Bankası’nın güçlendirilmesi ve Libya’ya yatırımların artması gerektiğini söyledi. Yabancı savaşçıların ülkeyi terketmesi ve insan hakları ile göçmen krizine çözüm aramanın da önemli olduğunu dile getirdi.





Draghi bir soru üzerine, Libya konusunda farklı duruş sergileyen Fransa ve İtalya’nın birbirine yakınlaştığını belirterek, “Eğer aynı fikirde olmazsak Libya halkına yardım edemeyiz. Fransa ile pozisyonlarımız yaklaştı” dedi.





Merkel'e "Rusya ve Türkiye'yi yabancı savaşçıları çekmede nasıl ikna edeceksiniz?" sorusu





Merkel de, “Rusya ve Türkiye’yi yabancı savaşçıları çekmeleri konusunda nasıl ikna edeceksiniz?” sorusuna, “Aşamalı bir süreçten söz ediyoruz. Berlin sürecinden bu yana bu konuda ilerleme var. Türk tarafında bazı çekinceler var. Rusya tarafı bunun karşılıklı olarak yapabileceğini kabul etti. Müzakereler iyi yolda ilerliyor. Dün 300 yabancı savaşçının çekilmesinden söz edildi. Bu bir başlangıç. Daha çok yapılması gereken şey var. 5 artı 5 Komitesi’nin bir planı var. Orta vadede önemli bir ilerleme sağlanacak. Bazen uzun ya da yavaş gitse de ilerleme kaydediyoruz. 24 Aralıkta’ki seçimler belirleyici rol oynuyor. Seçimler öyle koşullarda yapılmalı ki, sonuçta herkes kabul etsin” yanıtını verdi.





Toplantıda Dibeybe ve Menfi arasında seçim tarihi konusunda farklı açıklamalar geldi. Dibeybe bir soru üzerine, seçimlerin sonuçlarını kabul edeceklerini ve başbakanlık görevinden çekileceğini belirtti. Ancak “24 Aralık’ta hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerinin birlikte yapılmasını dilediklerini” söyledi.





Gazetecilerin, “Menfi ile aranızda tarihle ilgili bir sorun mu var?” şeklindeki ısrarlı soruları üzerine Dibeybe, “Aramızda bir görüş ayrılığı yok. Yanıt net. Biz tarihi kontrol etmiyoruz. Yüksek seçim kurulu tarihi belirliyor ve yönetiyor. Biz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin aynı anda yapılmasını, 24 ya da 25 de olabilir, ama bunu yüksek seçim kurulu belirleyecek” dedi.





Menfi de aynı soruya, “Aramızda uzlaşmazlık yok. Bir yasa seçildi. Seçim kurulu çalışıyor ve biz destekleyeceğiz. Seçimler 24 Aralık’ta yapılacak” diye konuştu.





Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, “Bu konferansta br ilk gerçekleşti. Libya’nın iki temsilcisi eşbaşkan olarak katldı. İkincisi, her ikisi de 24 Aralık tarihine saygı gösterdiklerini dile getirdi. Üçüncüsü ise uluslararası topluluğun oybirliğiyle desteği var. Hepmiz gözlemci göndermeye hazırız” dedi.