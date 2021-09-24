Samanyolu Haber /Spor / Mustafa Denizli'den Sergen Yalçın açıklaması /24 Eylül 2021 23:36

Mustafa Denizli'den Sergen Yalçın açıklaması

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından verdiği demeçte Beşiktaş'ı sıkıntılı dönemde yakaladıklarını ve şanslı olduklarını söyledi.

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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından verdiği demeçte Beşiktaş'ı sıkıntılı dönemde yakaladıklarını ve şanslı olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Altay rakibini 2-1 mağlup ederek üç puanı aldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan teknik direktör Mustafa Denizli, "Maçtan önce de söylediğimiz gibi bu maçın üç sonucu da sürpriz değildi. Beşiktaş zor durumda geldi. Biz de zor durumdaydık ama Beşiktaş kadar değildik. Esasında iyi geri dönüşler yapıyoruz, bu bizim için önemli. Zaman zaman çok iyi tempoya ulaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz, bu hafta da golü geri pas hatasından yedik. Ama şartlar ne olursa olsun burada Beşiktaş gibi bir takıma karşı geri dönüş yapmak taraftarların inancını artıracak ve motivasyonu artıracak." dedi.

"Beşiktaş'ı bu şekilde yakalamak biraz şanstı"

"Yeni bir takımız. Yeni kurulan bir takımız. Bazı arkadaşlar sahada değildi ama neticede 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Şu ana kadar topladığımız puanlar bizim için son derece iyi. Biz içeride ve dışarıda aynı futbolu oynamaya çalışıyoruz. Beşiktaş da iyi mücadele etti. Neticede kazanan taraf biz olduk. İki takımın oyuncularını da kutlamak lazım. Biz hatalarımızı asgariye indirdiğimiz sürece daha iyi bir görüntü vereceğiz. Ama Beşiktaş gibi tam kadrosuyla ülkenin en iyi futbol oynayan takımına karşı bu sonuç önemli. Beşiktaş'ı bu şekilde yakalamak biraz şanstı."

"Sergen'in başına gelenler kimsenin başına gelmesin"

"Sergen ile konuştuklarımız özel. Ama daha önemlisi Sergen benim için özel. Hem oyunculuğuyla hem insanlığıyla hem de teknik adamlığıyla. Zor bir durumda şu anda. Sergen'in başına gelenler kimsenin başına gelmesin. Takımı sahada yok şu an ve Ajax gibi zorlu bir takıma karşı oynayacaklar. Ama şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir."

 
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