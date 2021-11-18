Pakistan'da tecavüzcülere kimyasal hadım uygulanabilecek





Söz konusu yasa, ülkede son dönemde kadın ve çocuklara yönelik artan tecavüzlere karşı toplumda oluşan yoğun tepki üzerine hazırlandı.





Yasa uyarınca ülke genelinde tecavüz ve cinsel saldırı davalarına bakacak özel yetkili mahkemeler kurulacak. Bu mahkemelerin 4 ay içerisinde cinsel suça dayalı davaları sonuçlandırması gerekecek.





Yasanın uygulamaya girmesiyle birlikte ülke genelinde cinsel suçlara karışanlara dair bir veri bankası oluşturulurken mağdurların kimlikleri de koruma altına alınacak.





Yasa tecavüz suçundan ceza alan kişilerin aralarında idam, ömür boyu hapis ve kimyasal hadım da bulunan cezalara çarptırılmasını öngörüyor.





Pakistan’da mevcut durumda cinsel saldırı davalarının sadece yüzde 4’ü, sanıklara ceza verilmesiyle sonuçlanıyor.





Ülkedeki insan hakları örgütleri yeni yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken uygulamada da bazı iyileştirmeler beklediklerini dile getiriyor. Hukuk uzmanları, ülkedeki tecavüz davalarının çok uzun sürdüğüne, bu süreçte suçluların bir şekilde cezadan kaçtıklarına dikkat çekiyor.





Mevcut durumun ülkede kadınları cinsel saldırılar karşısında yasalar önünde hak aramaktan vazgeçirdiğine de dikkat çekiliyor.