Türkiye'de 229 yeni can kaybı ve günlük 25 bin 528 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.





CAN KAYBI ARTIŞTA!





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Ekim Çarşamba gününe ait verilere göre, 26 bin 896 vaka tespit edilmiş ve 210 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı yine artarak 229'a çıktı.





BAKAN KOCA'DAN 42 İLE ÇAĞRI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN” dedi.





Koca, Twitter’dan yaptığı diğer paylaşımda da “Adana ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız” dedi.





AŞILAMADA SON DURUM





18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89.15, 2’nci doz ortalaması yüzde 78.15 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 332 bin 860, 2’nci dozda 48 milyon 505 bin 748 ve 3’üncü dozda 11 milyon 101 bin 82, toplamda ise 116 milyon 23 bin 796 aşı uygulandı.





En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.





Türkiye'nin 28 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:











