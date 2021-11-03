Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 246 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 764 vaka /03 Kasım 2021 23:28

Türkiye'de 246 yeni can kaybı ve günlük 29 bin 764 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBI ARTTI, VAKA KRİTİK EŞİKTE!

Bakanlığın 2 Kasım verilerine göre, dün 361 bin 533 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 796 vaka tespit edilirken, 224 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 246'ya çıktı. Vaka sayısı da 30 bine yakın bir seviyede izliyor.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır” dedi. 

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 3 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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