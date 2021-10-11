Samanyolu Haber /Spor / UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu /11 Ekim 2021 00:07

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu

Fransa ile İspanya'nın karşı karşıya geldiği Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde, rakibini 2-1'lik skorla geçen Fransa şampiyonluğa ulaştı.

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Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu.

İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.

Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu. 
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