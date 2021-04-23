Samanyolu Haber /Gündem / Vinç altında kalan KHK'lı akademisyen mezarda görevine iade edildi! /23 Nisan 2021 11:24

Vinç altında kalan KHK'lı akademisyen mezarda görevine iade edildi!

KHK'yla Tunceli Üniversitesi'nden ihraç edildikten sonra Samsun'da bir fabrikada çalışan ve vincin altında kalarak yaşamını yitiren Doç. Dr. Mustafa Çamaş, ölümünden sonra görevine iade edildi.

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Tunceli Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Doç. Dr. Mustafa Çamaş, 22 Mart 2021 tarihinde Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde çalıştığı fabrikada halatı kopan vinç kolunun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Çamaş’ın hayatını kaybettikten sonra görevine iade edildiği ortaya çıktı.

Doç. Dr. Mustafa Çamaş, 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 sayısı KHK ile Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden ihraç edilmişti. Biyomühendislik alanında çalışan Çamaş’ın uluslararası makale ve çalışmalarının olduğu biliniyordu.
 
ALANINDA BAŞARILI BİR AKADEMİSYEN

Alanında birçok bilimsel araştırma yapan Çamaş’ın makaleleri uluslararası Science Citation Index’ine de girmişti. Çamaş’ın 24 uluslararası yayını, 233 de atıfı vardı.

“Nikel oksit ve kobalt oksit nano partiküllerinin deniz suyundaki Artemia salina’lara toksisitesi” ve “Tatlısu çipurasının (Oreochromis niloticus) demir oksit nano partiküllerine kronik maruz bırakılması: Partikül yapısının birikme, atım, hematoloji ve bağışıklık tepkilerine etkileri” Doç. Dr. Çamaş’ın parçası olduğu makaleler arasında yer alıyor.

Çamaş’ın ölümünden sonra göreve iadesi sosyal medyada kendisi gibi KHK’lı olan akademisyen N. Melih Kutlu tarafından  duyuruldu.
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