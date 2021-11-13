Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Cebelitarık'ı 6-0 yendi /13 Kasım 2021 22:05

Türkiye Cebelitarık'ı 6-0 yendi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

SHABER3.COM

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM 

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. karşılaşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Türkiye'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada, Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, puanını 18'e yükseltti ve Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2. sıraya çıktı. Cebelitarık ise 0 puanda Türkiye G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PUAN DURUMU

19 - Hollanda
18 - Türkiye
18 - Norveç
11 - Karadağ
6 - Letonya
0 - Cebelitarık


KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE
Karadağ (D)

HOLLANDA
Karadağ (D)
Norveç

NORVEÇ
Hollanda (D)
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