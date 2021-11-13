Türkiye Cebelitarık'ı 6-0 yendi

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. karşılaşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı Cebelitarık'ı 6-0 yendi.





Türkiye'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada, Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür kaydetti.





Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, puanını 18'e yükseltti ve Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2. sıraya çıktı. Cebelitarık ise 0 puanda Türkiye G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





PUAN DURUMU





19 - Hollanda

18 - Türkiye

18 - Norveç

11 - Karadağ

6 - Letonya

0 - Cebelitarık









KALAN MAÇLAR





TÜRKİYE

Karadağ (D)





HOLLANDA

Karadağ (D)

Norveç





NORVEÇ

Hollanda (D)