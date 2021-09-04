Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 278 yeni can kaybı ve günlük 20 bin 33 vaka /04 Eylül 2021 20:43

Türkiye'de 278 yeni can kaybı ve günlük 20 bin 33 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük Koronavirüs tablosunu şu açıklamayla duyurdu:

"Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!"



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